Jak rozliczać wynagrodzenie, gdy zleceniobiorca nie wystawia rachunku w każdym miesiącu

Zatrudniamy osobę na umowę zlecenia zajmującą się sprawami bhp. Osoba ta jest zatrudniona w innym zakładzie pracy, a u nas otrzymuje wynagrodzenie 500 zł miesięcznie za prowadzenie spraw bhp (na telefon). Rachunek wystawia co jakiś czas (nie co miesiąc) i tym samym nie otrzymuje co miesiąc wynagrodzenia. Jak zapewnić jej minimalną stawkę godzinową? Czy osoba ta musi podpisywać listę obecności – pyta Czytelniczka z Kielc.

Wypłaty wynagrodzenia za wykonane usługi powinny następować co najmniej raz w miesiącu i nie może być niższa niż 13 zł za godzinę pracy. Zatem należy zleceniobiorcy co miesiąc wypłacać 500 zł i sprawdzać, czy ta kwota odpowiada stawce minimalnej. Zleceniobiorca nie musi być zobowiązany do podpisywania listy obecności, strony umowy mogą określić dowolny sposób potwierdzania liczby przepracowanych godzin, np. wystarczy podanie liczby godzin wykonywania zlecenia na rachunku.

Fakt pozostawania zleceniobiorcy w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy u innego pracodawcy niczego nie zmienia w obowiązku przestrzegania przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Każda osoba fizyczna wykonująca umowę zlecenia, która:

● objęta jest przepisami ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dalej: ustawa o minimalnym wynagrodzeniu), czyli nie wykonuje działalności gospodarczej albo wykonuje działalność, ale nie zatrudnia pracowników i zleceniobiorców, oraz

● wykonuje umowę zlecenia, która nie podlega wyłączeniom spod przepisów o stawce minimalnej

– ma mieć zapewnione co najmniej 13 zł za każdą godzinę świadczenia usług, a ponadto wynagrodzenie wynikające z przemnożenia tej kwoty przez liczbę godzin realizacji zlecenia musi być wypłacane co najmniej raz w miesiącu.

Strony umowy powinny ponadto ustalić w jej treści sposób potwierdzania liczby godzin realizacji usług. Może to być lista obecności, ale również np. oświadczenie zleceniobiorcy akceptowane przez zlecającego, a nawet podanie liczby godzin na wystawianym rachunku.

Od 1 stycznia 2017 r. w przypadku umów zlecenia zawartych na czas dłuższy niż miesiąc wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonywane są co najmniej raz w miesiącu. Nie jest więc możliwe rozliczanie się co kilka miesięcy. Istotne jest jednak to, że comiesięczne rozliczenia dotyczą tylko tych miesięcy, w których zlecenie było faktycznie wykonywane. Jeżeli zleceniobiorca w danym miesiącu nie świadczył usług, to nie nabywa prawa do wynagrodzenia, a zatem zleceniodawca nie dokonuje wypłaty. Ważne jest to, aby rachunki wystawiane przez zleceniobiorcę obejmowały miesięczny okres, w którym usługi były świadczone, a nie zawierały przedziału kilku miesięcy ich wykonywania. Przykładowo, jeżeli przy wielomiesięcznej umowie – w marcu 2017 r. nie były wykonywane żadne usługi, to tym samym nie wystąpiło zestawienie przepracowanych godzin za marzec ani też wypłata jakiejkolwiek kwoty wynagrodzenia. Jeżeli zleceniobiorca świadczył jakieś czynności w kwietniu 2017 r., to zarówno ich czas powinien być wykazany, jak i powinny być one rozliczone, nawet jeżeli było ich bardzo mało. Nie ma możliwości czekania z wypłatą wynagrodzenia kilka miesięcy, aż „nazbiera się” jakaś konkretniejsza kwota.

Należy jednak pamiętać, że gdy w umowie ustalona jest stała miesięczna kwota wynagrodzenia (np. 500 zł), to zapis taki stanowi o tym, że jest to kwota gwarantowana także w tych miesiącach, w których pracy jest stosunkowo mało (np. gdy zleceniobiorca wykonywał w kwietniu 2017 r. usługę tylko przez 30 godzin, to jego wynagrodzenie za ten miesiąc powinno wynieść 500 zł, mimo że z przemnożenia liczby godzin i stawki wynika kwota niższa: 30 godz. × 13 zł = 390 zł). Już jednak przy przekroczeniu 38 godzin (500 zł : 13 zł) konieczna będzie dopłata (np. w kwietniu 2017 r. zleceniobiorca wypracuje 40 godzin, wtedy jego wynagrodzenie za ten miesiąc wyniesie: 40 godz. × 13 zł = 520 zł).

Marek Rotkiewicz

specjalista z zakresu prawa pracy