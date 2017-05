Czy pracownik służby bhp powinien prowadzić szkolenia okresowe

Pracodawca polecił pracownikowi służby bhp przeprowadzenie szkolenia okresowego dla pracowników. Pracownik odmówił. Czy miał on prawo odmówić? Jeśli tak, to czy można zawrzeć z pracownikiem służby bhp dodatkową umowę w celu przeprowadzenia szkolenia okresowego dla pracowników? – pyta Czytelniczka z Kielc.

Ze względu na brak regulacji zobowiązujących pracownika służby bhp do prowadzenia szkoleń okresowych należy przyjąć, że pracodawca nie powinien zobowiązywać ich do prowadzenia takich szkoleń. Pracodawca, gdy chce, aby pracownik służby bhp przeprowadził szkolenie okresowe, może zawrzeć z nim dodatkową umowę cywilnoprawną, której przedmiotem będzie przeprowadzenie takiego szkolenia.

Pracodawca nie powinien dopuszczać do pracy pracowników, którzy nie zostali właściwie przeszkoleni w zakresie bhp (art. 2373 § 1 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.). Szkolenie bhp jest prowadzone jako szkolenie wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego. Instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego może prowadzić pracownik służby bhp (§ 10 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy). Jednak przepisy nie przewidują możliwości prowadzenia przez taką osobę szkolenia okresowego bhp. Zatem pracodawca nie powinien zobowiązywać pracownika służby bhp do wykonywania zadań, które nie mają wyraźnego oparcia w obowiązujących przepisach.

Jeżeli pracodawca wyda pracownikowi zatrudnionemu w komórce bhp polecenie służbowe przeprowadzenia szkolenia okresowego dla pracowników, należy przyjąć, że może on powstrzymać się z realizacją takiego polecenia. Odmowa przeprowadzenia szkolenia okresowego, do którego prowadzenia pracownik służby bhp nie jest zobowiązany, nie może być uznana za przewinienie porządkowe naruszające przepisy bhp i przyjętą w zakładzie organizację pracy. Zachowaniu pracownika powstrzymującego się z wykonaniem polecenia nie można w omawianej sytuacji przypisać winy, co powoduje brak możliwości nałożenia na niego kary porządkowej.

Brak podstaw prawnych do przeprowadzenia przez pracownika służby bhp szkolenia okresowego dla pracowników nie wyłącza w praktyce możliwości przeprowadzenia takiego szkolenia na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia. W takim przypadku szkolenie nie zostanie przeprowadzone przez pracownika służby bhp, tylko przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej. Można wówczas przyjąć, że nie będą miały zastosowania ograniczenia wynikające z przepisów, niedające podstaw do prowadzenia szkoleń okresowych przez pracowników służby bhp.

Pracodawca może również rozdzielić etat pracownika służby bhp, jeżeli chce mu powierzyć dodatkowe obowiązki przeprowadzania okresowych szkoleń bhp. Należy jednak pamiętać, że organizacja i rozkład czasu pracy pracownika służby bhp powinny zapewniać pełną realizację zadań, do jakich wykonania został powołany.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony na stanowisku inspektora bhp w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca w porozumieniu z pracownikiem zmienił umowę o pracę w ten sposób, że pracownik będzie zatrudniony na 3/4 etatu jako inspektor bhp i na 1/4 etatu jako specjalista ds. kadr. Takie rozdzielenie etatu pozwoli pracownikowi na przeprowadzenie szkoleń okresowych bhp dla pracowników zakładu w ramach stanowiska specjalisty ds. kadr.

Podstawa prawna:

● § 1–4 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468),

● § 5, § 10, § 14 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420),

● art. 2373 § 1, art. 23711 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

Specjalista z zakresu prawa pracy