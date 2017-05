Jakie informacje o wynagrodzeniach pracodawca powinien przekazywać związkowi zawodowemu

Związek może domagać się od pracodawcy podania informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania pracowników. Prośba o informację może obejmować m.in. zapytanie o zasady udzielania podwyżek, ich widełki itp. Obowiązek przekazania takich informacji nie obejmuje jednak informacji indywidualnych, dotyczących konkretnych pracowników.

Informacje o wynagrodzeniu poszczególnych osób podlegają ochronie. Przekazanie ich mogłoby narazić pracodawcę na odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Przy małych zespołach pracowniczych podanie dokładnych danych o wynagrodzeniach czy podwyżkach w tych grupach może także skutkować stosunkowo łatwym przypisaniem kwot do konkretnych osób.

Szczegółowość zapytań związku zawodowego w kwestiach wynagrodzeniowych

Dla prowadzenia działalności związkowej niezbędne jest uzyskiwanie od pracodawcy wielu informacji. Dlatego też na żądanie związku zawodowego pracodawca jest zobowiązany udzielić informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania (art. 28 ustawy o związkach zawodowych). Ustawa o związkach zawodowych w żaden sposób nie uszczegóławia zakresu tego obowiązku. Nie można przyjąć jednak nieograniczonych możliwości organizacji związkowych domagania się podawania danych od pracodawcy. Żądanie związku zawodowego nie może zmierzać w stronę uzyskiwania wszelkich danych dotyczących funkcjonowania zakładu pracy w celu potencjalnego reagowania na ewentualne zagrożenia, nieprawidłowości nawet pośrednio mogące dotyczyć sytuacji pracowników. W ten sposób doszłoby do sytuacji, w której pracodawca musiałby na żądanie związku informować o każdej swojej decyzji dotyczącej sfery płacowej.

Związek zawodowy może domagać się od pracodawcy informacji o zasadach wynagradzania.

Informacje dotyczące wynagrodzeń i podwyżek, z wyszczególnieniem kryteriów, jakimi kierował się pracodawca przy ich przyznawaniu itp., są niewątpliwie potrzebne organizacji związkowej do wykonywania podstawowych celów jej działalności, czyli reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych. Wiedza z tego zakresu może pozwolić na analizę zgodności działań pracodawcy oraz sytuacji wynagrodzeniowej z układem zbiorowym pracy, regulaminem wynagradzania czy zasadami premiowania. Może być pomocna w zakresie zgodności różnicowania wynagrodzeń w odniesieniu do powszechnego prawa pracy (biorąc pod uwagę przepisy o równym traktowaniu w zatrudnieniu).

Przy żądaniu i udzielaniu informacji o zasadach wynagradzania należy pamiętać o pewnych ograniczeniach. W wyroku z 25 czerwca 2014 r. (III AUa 2078/13) Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznał, że przez pojęcie „informacji o zasadach wynagradzania” nie można rozumieć tylko informacji o przepisach regulujących kształtowanie wynagrodzeń, które przecież ze swej istoty są jawne i powszechnie dostępne. Informacja o zasadach wynagradzania obejmuje dane o konkretnie występujących w zakładzie pracy zjawiskach gospodarczych, o jego sytuacji finansowej, określonych funduszach, w tym zwłaszcza funduszu płac czy nawet informacje o wysokości wynagrodzeń określonej grupy zawodowej lub o kształtowaniu się wynagrodzeń na określonych rodzajach stanowisk. Informacja „o zasadach wynagradzania” z natury rzeczy musi zawierać pewien stopień ogólności, jest więc czymś innym niż informacja o wysokości wynagrodzenia indywidualnego pracownika. Krótko mówiąc, dla realizacji ustawowych i statutowych zadań związku zawodowego wystarczające jest pozyskanie informacji przetworzonych w postaci danych statystycznych dotyczących zasad wynagradzania poszczególnych grup pracowników.

Przekazywanie informacji indywidualnych

Ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 ustawy – Kodeks cywilny. O „informacji o zasadach wynagradzania” można mówić, dopóki nie pozwala ona na indywidualizację informacji, czyli przypisanie konkretnego wynagrodzenia za pracę poszczególnym, personalnie określonym pracownikom (uchwała Sądu Najwyższego z 16 lipca 1993 r., I PZP 28/93, OSNC 1994/1/2).

Udostępnianie związkowi zawodowemu informacji o indywidualnym wynagrodzeniu poszczególnych pracowników jest dopuszczalne za zgodą osób, których informacja dotyczy.

Przekazując informację indywidualną bez wyraźnej zgody pracownika, pracodawca narusza również przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Za dane osobowe uważa się bowiem wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych). Kto, administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych, udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 51 ustawy o ochronie danych osobowych).

Niewątpliwie informacje o wynagrodzeniach i podwyżkach w poszczególnych wydziałach czy grupach zawodowych mogą być istotne dla prowadzenia działalności związkowej i uznać należy, że organizacja związkowa może domagać się przekazania takich danych. Zarówno jednak zapytanie, jak też informacja przekazana przez pracodawcę musi mieć taki stopień ogólności, aby nie można było przypisać konkretnych kwot do określonych osób. Im większa szczegółowość zapytania, tym coraz bardziej jest szczegółowa informacja o indywidualnych osobach, w szczególności w małych grupach zawodowych czy małych jednostkach, wydziałach.

Pracodawca musi pamiętać, że nieudzielenie żądanych informacji może zostać uznane za utrudnianie działalności związkowej, które jest zagrożone grzywną albo karą ograniczenia wolności (art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych). Dlatego też każdorazowo odmowa powinna być dobrze przemyślana i uzasadniona. Jednak starając się „na wszelki wypadek” udzielać zawsze żądanych informacji, pracodawca może poważnie naruszyć dobra pracowników, których informacje te dotyczą.

Podstawa prawna:

● art. 28, art. 35 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881),

● art. 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922),

● art. 23, art. 24 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

Marek Rotkiewicz

specjalista z zakresu prawa pracy