data dodania: 23.10.2017

Zmiany w wynagrodzeniach kuratorów i aplikantów kuratorskich

O 0,03% podwyższone zostały mnożniki kwoty bazowej dla stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz dla aplikantów radcowskich. Zgodnie ze zmianą mnożnik na stanowisku kuratora specjalisty wzrósł z 2,44 do 2,47, starszego kuratora zawodowego – z 2,14 do 2,17, kuratora zawodowego z 1,84 na 1,87 a aplikanta kuratorskiego z 1,10 do 1,13. Od Wysokości mnożnika kwoty bazowej (która obecnie wynosi 1873,84 zł) zależy wysokość wynagrodzenia zasadniczego na wymienionych stanowiskach. Powyższe zmiany mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich od dnia 1 stycznia 2017 r.

Takie zmiany od 1 października 2017 r. (z mocą od 1 stycznia 2017 r.) wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1784)

Agata Pinzuł