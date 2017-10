data dodania: 23.10.2017

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia

W związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego konieczne było zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych o 25% dla pracowników zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia (w tym w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia CSIOZ). Zatem w załączniku nr 1 do rozporządzenia określono maksymalne stawki miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników jednostek ochrony zdrowia (z wyłączeniem pracowników CSIOZ). Stawki zostały określone w granicach od 2000 zł do 6380 zł (dotychczas wynosiły od 1600 zł do 5100 zł). Natomiast dla pracowników zatrudnionych w Centrum Systemów Ochrony Zdrowia wynagrodzenia zasadnicze zostały podwyższone m.in.:

z 1750 zł do 2000 zł – w I kategorii zaszeregowania,

z 2000 zł do 2100 zł – w II kategorii zaszeregowania,

a w kategoriach od VI do XV stawki kształtują się od 4000 zł do 11500 zł (dotychczas kształtowały się od 3500 zł do 8000 zł).

Oprócz zmiany wysokości wynagrodzeń zasadniczych dokonane zostały zmiany warunków zatrudniania na poszczególnych stanowiskach polegające m.in. na:

dodaniu nowych stanowisk,

podwyższeniu kategorii zaszeregowani i stawki dodatku funkcyjnego dla niektórych stanowisk,

obniżeniu kategorii zaszeregowania dla niektórych stanowisk,

zmian w zakresie wymaganych kwalifikacji na wybrane stanowiska.

Wprowadzone zmiany pozwolą na większą elastyczność w kształtowaniu poziomu wynagrodzeń zwłaszcza na stanowiskach specjalistycznych z zakresu IT.

Takie zmiany wprowadziło od 1 października 2017 r. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 1816)

Agata Pinzuł